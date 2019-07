’Aangerand door een snotaap in het zwembad’

Bij veel Nederlanders is het openluchtzwembad heel populair. Maar op veel plaatsen bedierf wangedrag de pret. Ⓒ ANP

Scheldkanonnades, vechtpartijen, vernielingen, aanrandingen. Bezoekers van verschillende zwembaden in het land werden in het weekeinde opgeschrikt door wangedrag van groepen jongeren, veelal van allochtone komaf. Nadat het enkele jaren wat rustiger was, is de zwembadterreur weer in alle hevigheid opgelaaid. De roep om hard ingrijpen groeit. „Zodat deze schoften niet hun gang kunnen blijven gaan.”