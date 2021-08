LIVE | Amerikanen houden vast aan vertrek uit Kabul op 31 augustus, vreest aanslag

20.24 - Biden blijft bij datum vertrek uit Kabul, vreest aanslag

De Amerikaanse president Joe Biden blijft erbij dat de Amerikaanse troepen het vliegveld van Kabul op 31 augustus verlaten. Hij zei verder tegen de andere leiders van de G7-landen dat er wel een mogelijkheid is om de missie van de VS te verlengen, aldus The New York Times. Volgens de krant gaf Biden als reden om niet langer te blijven dat er een „heel hoog risico” is op een terroristische aanslag, dus het doel blijft om over een week alle militairen weg te hebben uit de Afghaanse hoofdstad.

Europese landen hadden aangedrongen op een langer verblijf om alle Afghaanse bondgenoten te kunnen evacueren die zich bedreigd voelen door de radicaalislamitische Taliban, de nieuwe machthebbers. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al gezegd dat Biden niet overstag was gegaan.

19.44 - België haalt zelf in het geheim evacués op in Kabul

België heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het grootste geheim ongeveer 250 mensen met bussen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar de luchthaven gebracht voor evacuatie. Tot nu toe was de regel dat evacués zelf op het vliegveld moesten zien te komen.

Volgens de zender VRT kregen de betrokkenen instructies om naar een geheime locatie in Kabul te gaan. Met vijf bussen werden ze vervolgens naar de luchthaven gebracht.

De Belgische evacuatieoperatie heeft zich dus ook buiten het terrein van de luchthaven verplaatst, al zijn er geen Belgische soldaten mee de stad in gegaan, meldt de VRT op basis van getuigenissen. De Belgische regering wil niet reageren.

Ook andere landen gaan inmiddels burgers en andere evacués ophalen.

18.54 - Ook Afghaanse evacués naar noodopvang Heumensoord

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent in Nijmegen een vierde noodopvang voor evacués uit Afghanistan. De noodopvang komt in Heumensoord, meldt het COA. Tot uiterlijk januari 2022 zijn daar 750 tot duizend plaatsen. Het COA verwacht dat er nog meer noodopvanglocaties nodig zijn, omdat er naar verwachting twee - tot vierhonderd vluchtelingen per dag zullen arriveren.

Defensie begint zo snel mogelijk met de opbouw van het tentenkamp op de grens van Heumen en Nijmegen. Defensie heeft daar ervaring mee, want elk jaar wordt Kamp Heumensoord opgebouwd voor ongeveer zesduizend militairen tijdens de Vierdaagse. Waarschijnlijk is het tentenkamp volgende week klaar om de eerste mensen op te vangen. Vanuit de noodopvanglocaties gaan evacués naar andere landen, naar familie of in de asielaanvraagprocedure.

Heumensoord was al eerder een noodopvanglocatie. Van oktober 2015 tot mei 2016 verbleven er ongeveer drieduizend asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sprak dinsdag van een déjà vu en noemde de ervaringen van destijds een leerervaring. „We willen de vluchtelingen nu niet meer in de wintermaanden in het kamp laten wonen. Heumensoord is ook een zeer kwetsbaar natuurgebied, dus maximaal duizend tijdelijke bewoners is genoeg.” Bruls rekent er op dat de Nijmegenaren net als de vorige keer in groten getale klaarstaan om de tijdelijke bewoners te helpen.

In de drie noodopvanglocaties van Defensie zijn zo’n 1100 Afghaanse evacués opgevangen. Die mensen zijn verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en legerplaats Harskamp in Ede, meldde het ministerie van Defensie dinsdag. De noodopvanglocatie in Ede is dinsdag in gebruik genomen. Daar staan achthonderd bedden klaar voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de Taliban aan de macht zijn.

18.35 - G7-landen eisen dat Taliban veilig vertrek evacués garandeert

De leidende westerse landen, de zogenoemde G7, eisen dat de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de radicaalislamitische Taliban, een veilig vertrek van evacués na 31 augustus garanderen. Op die dag willen de Amerikanen het land verlaten. Zij controleren nu nog het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul en het Afghaanse luchtruim.

De leiders van de G7, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson, hielden dinsdag een videoconferentie over Afghanistan. Johnson zei na afloop dat de G7 een veilig vertrek als de belangrijkste voorwaarde beschouwt. De Taliban moeten het mogelijk maken dat Afghanen die het land na 31 augustus willen verlaten, dat veilig kunnen doen.

Johnson erkent dat sommige Taliban zullen zeggen „dat ze dat niet accepteren, sommigen van hen zullen hopelijk de zin ervan inzien, omdat de G7 een zeer aanzienlijke invloed heeft, zowel economisch, diplomatiek als politiek.”

18.34 - Amerikanen houden vast aan vertrek uit Kabul op 31 augustus

De Amerikanen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan op de geplande 31 augustus, dus over een week. De Duitse bondskanselier Angela Merkel maakte dit duidelijk na overleg met de Verenigde Staten en andere landen op de G7-top. Onder meer de Britten en Duitsers hadden aangedrongen op een langer Amerikaans verblijf om meer evacuaties uit Afghanistan mogelijk te maken na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban.

De VS spelen een hoofdrol bij de evacuaties omdat zij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul en het luchtruim van Afghanistan controleren. Hierdoor kunnen andere landen hun eigen burgers ophalen en ook Afghanen die de afgelopen jaren hebben samengewerkt met de buitenlandse legers.

„We kunnen niet doorgaan met de evacuaties zonder de Verenigde Staten”, benadrukte Merkel na afloop van de videoconferentie. Zij hoopt dat het vliegveld na het vertrek van de Amerikanen toch open kan blijven. Berlijn overlegt al met onder meer NAVO-bondgenoot Turkije en anderen om de luchthaven in bedrijf te houden. Daarover wordt ook gesproken met Taliban.

Merkel hoopt verder op samenwerking met buurlanden als Pakistan en Iran om Afghaanse vluchtelingen te helpen. Een groot deel van de westerse diplomaten is al overgevlogen, net als een deel van de Afghanen die het meest gevaar lopen.

15.47 - ’Afghanen niet meer naar vliegveld’

Mensen met alleen een Afghaans paspoort worden niet meer toegelaten tot de luchthaven van Kabul. Dat heeft Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid gezegd. Hij roept de mensen die nu nog bij de luchthaven staan naar huis te gaan. „En we hebben de Amerikanen gevraagd om Afghanen niet meer aan te moedigen naar de luchthaven te komen. Wij hebben hun talent nodig in eigen land”, aldus Mujahid.

De luchthaven van Kabul wordt nog tot zeker 31 augustus gecontroleerd door de Amerikanen. Voor die datum moeten de evacuaties afgerond zijn. De Taliban-woordvoerder liet dinsdag nogmaals weten dat die datum niet verlaat zal worden.

President Joe Biden wil op 31 augustus alle Amerikanen teruggetrokken hebben uit Afghanistan en houdt dit ook aan voor de evacuaties. Bondgenoten maken zich zorgen over de deadline, omdat ze vrezen dat ze dan nog niet iedereen uit het land hebben gehaald.

Tijdens de toespraak probeerde de woordvoerder van de Taliban het volk en de internationale gemeenschap gerust te stellen. Zo zouden er geen wraakacties worden uitgevoerd en zegt de groepering „alles in het verleden vergeten te zijn.” De Verenigde Naties meldden eerder op de dag dat er betrouwbare meldingen zijn van executies op straat. De radicale beweging zegt ook de veiligheid te garanderen van ambassadepersoneel en niet te willen dat ambassades in het land sluiten.

De Taliban zeggen nu te werken aan een „procedure zodat vrouwen weer aan het werk kunnen.” Tijdens het eerste Taliban-regime in de jaren 90 mochten vrouwen niet werken of naar school. Kort na de machtsovername vorige week zondag kwamen al meldingen vanuit verschillende Afghaanse regio’s dat vrouwen thuis moesten blijven. Ten slotte beweert de groep te werken aan persvrijheid en zegt de woordvoerder dat verschillende media weer aan het werk zijn. Het officiële staatspersbureau van Afghanistan, Bakhtar News Agency, heeft sinds de machtsovername niets meer op de website gepubliceerd.

15.05 - Zo’n 1100 evacués opgevangen in noodopvanglocaties Defensie

In de noodopvanglocaties van Defensie zijn zo’n 1100 Afghaanse evacués opgevangen. Het ministerie van Defensie meldt dat ze zijn verdeeld over de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp, het Wallaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en legerplaats Harskamp in Ede.

De noodopvanglocatie in Ede is dinsdag in gebruik genomen. Daar staan achthonderd bedden klaar voor mensen uit Afghanistan, waar sinds ruim een week de Taliban aan de macht zijn. Aan het begin van de dinsdagmiddag zijn in Ede zo’n 150 mensen opgevangen, naar verwachting komen er aan het einde van de dag nog honderd mensen bij. De locatie in Zoutkamp biedt plek aan 540 mensen, Huis ter Heide aan een kleine vierhonderd. Die laatste twee zitten volgens het ministerie inmiddels zo goed als vol.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt er rekening mee dat er twee- tot vierhonderd Afghaanse vluchtelingen per dag in Nederland arriveren. Samen met Defensie wordt er daarom gekeken waar nog meer opvanglocaties gerealiseerd kunnen worden.

14.20 - VS en bondgenoten evacueren 21.600 mensen uit Kabul in 24 uur

De Verenigde Staten en bondgenoten hebben in de afgelopen 24 uur 21.600 mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul geëvacueerd. De VS namen 12.700 mensen mee met 37 militaire vluchten. Bondgenoten haalden 8900 mensen op met 57 vluchten. Het is onduidelijk welke nationaliteiten de geëvacueerde personen allemaal hebben.

De VS wilden tot 15.000 Amerikanen uit Afghanistan halen en nog tienduizenden ex-medewerkers of andere mensen die gevaar lopen door de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban.

Er staat druk op de operatie, doordat de Amerikaanse president Joe Biden een deadline van 31 augustus wil aanhouden. Dan moet de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan afgerond zijn. Zijn bondgenoten hopen op een verlenging van de operatie en spreken hier dinsdag over tijdens de G7-top. De Taliban zijn het niet eens met een verlenging en willen dat de westerse troepen weg zijn op 31 augustus.

De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, William Burns, heeft volgens Amerikaanse media een ontmoeting met Taliban-leider Abdul Ghani Baradar gehad in Kabul. Het is niet zeker waar de twee over gesproken hebben, maar vermoedelijk was de evacuatieoperatie en de deadline het gespreksonderwerp.

14.10 - COA houdt rekening met 200 tot 400 gevluchte Afghanen per dag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA houdt er rekening mee dat er twee- tot vierhonderd Afghaanse vluchtelingen per dag in Nederland arriveren. Het is daarom nodig samen met Defensie naar meer opvanglocaties te zoeken naast die in Zoutkamp, Huis ter Heide en Harskamp. Voor het eind van de week is bekend hoe en waar nog meer Afghaanse vluchtelingen opgevangen zullen worden.

Dinsdag aan het begin van de middag arriveerde de eerste bus met vluchtelingen in Legerplaats Harskamp in Harskamp (gemeente Ede). De legerplaats biedt onderdak aan achthonderd mensen en is ingezet toen maandag duidelijk werd dat de bestaande opvangplekken ontoereikend waren, aldus landmachtkolonel Piet Hagenaars, commandant van het Territoriaal Operatie Centrum. De militaire oefeningen op de legerplaats en op de schietbaan zijn volgens hem in elk geval voor de komende dagen stilgelegd, rekening houdend met wat de vluchtelingen in hun eigen land hebben meegemaakt.

In Harskamp worden onder anderen 150 mensen opgevangen voor wie in Huis ter Heide geen plaats meer was. Ook worden er dinsdag 55 vluchtelingen ondergebracht die via Brussel reizen. Defensie verzorgt hun onderkomen in barakken en zorgt voor maaltijden. Er zijn volgens Hagenaars geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

13.55 - Evacuatie van EU-personeel uit Afghanistan is afgerond

Al het personeel van de Europese Unie dat uit Afghanistan gehaald moest worden is geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. Het is niet duidelijk of het alleen om Europees personeel en hun families gaat of ook om Afghanen die voor de EU hebben gewerkt.

Op het vliegveld van Kabul is nog een Europees team overgebleven „om te managen wat er gemanaged moet worden”, aldus de woordvoerder.

12.53 - Opvanglocatie Afghaanse evacués biedt plaats aan 800 mensen

De noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in Ede biedt plaats aan achthonderd mensen, maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag bekend. Later op de dag wordt op de locatie, de legerplaats Harskamp, een persconferentie gehouden waarin meer informatie zal worden gegeven.

Het COA meldde maandagavond dat Defensie de legerbasis beschikbaar stelt als noodopvang. De andere twee noodopvanglocaties zijn in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

Eerder werd al bekend dat dinsdag, naar verwachting aan het einde van de middag, de eerste groep Afghaanse evacués op de locatie aankomt per bus.

11.03 - VN: betrouwbare meldingen van executies door Taliban

De Verenigde Naties hebben betrouwbare meldingen gekregen van executies door de Taliban in Afghanistan, meldt VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet. De VN heeft ook berichten gehad van de beperking van vrouwenrechten en de onderdrukking van protesten tegen de Taliban.

Bachelet vraagt de mensenrechtenraad van de VN om de Taliban nauw te monitoren. De raad hield dinsdag een spoedbijeenkomst over de situatie in Afghanistan. Bachelet vraagt de Taliban om hun uitspraken over de positie van vrouwen onder hun nieuwe regime waar te maken.

Kort na de machtsovername zei de radicaalislamitische groepering dat vrouwen naar school of werk mochten blijven gaan en niet per se een boerka aan moeten. Al toen die toezegging gedaan werd kwamen uit meerdere Afghaanse gebieden verhalen dat vrouwen niet meer mochten werken en niet meer alleen over straat mochten.

De Europese Unie heeft aangekondigd de noodsteun voor Afghanistan te verhogen van 50 miljoen euro naar 200 miljoen euro. Dit komt bovenop bijdragen van EU-lidstaten, meldt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op Twitter. Later op de dag, tijdens de G7-top, zal de noodsteun officieel worden aangekondigd. De hulp zou wel afhangen van hoe mensen- en vrouwenrechten worden gerespecteerd in Afghanistan.

10.28 - Afghaanse evacués komen dinsdagmiddag aan in Ede

De eerste groep Afghaanse evacués die naar Ede gaat komt dinsdag aan op de legerplaats Harskamp. Dit gebeurt naar verwachting aan het eind van de middag, meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend.

Het COA meldde maandagavond dat Defensie de legerbasis beschikbaar stelde als noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués. De andere twee noodopvanglocaties zijn in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

Op Schiphol is dinsdagochtend om 08.40 uur een chartervlucht aangekomen met aan boord 184 evacués uit Afghanistan. Het is niet bekend hoeveel mensen uit het toestel Nederland als eindbestemming hadden. Er waren negen passagiers aan boord met een Nederlands paspoort.

10.02 - VK verwacht geen verlenging deadline voor evacuaties Afghanistan

Het Verenigd Koninkrijk verwacht niet meer tijd te krijgen voor de evacuaties vanuit Afghanistan. De Britten hebben de Amerikaanse president Joe Biden opgeroepen zijn troepen langer in dat land te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van het vliegveld van Kabul. Defensieminister Ben Wallace zegt echter tegen Sky News dat een verlenging „onwaarschijnlijk” is.

De minister zegt zich te baseren op de publieke uitspraken van de Taliban, die tegen de verlenging zijn en waarschuwen voor gevolgen, en die van Biden. De president verklaarde dat een uitstel van het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan mogelijk was, maar zei ook nog altijd achter zijn besluit te staan om de militaire missie te beëindigen. Daarnaast wordt de situatie in Afghanistan steeds gevaarlijker naarmate de deadline nadert, aldus Wallace.

De Verenigde Staten spelen een belangrijke rol bij de evacuaties omdat zij het vliegveld van Kabul en het luchtruim van Afghanistan controleren. Hierdoor zijn landen in staat hun eigen burgers op te halen en ook Afghanen die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld hebben samengewerkt met hun legers. De VS geven de landen tot 31 augustus de tijd, omdat de Amerikanen dan hun aftocht uit Afghanistan willen afronden.

De eventuele verlenging van de deadline wordt dinsdag besproken door de G7-landen. De groep van zeven grote industrielanden praat ook over een gezamenlijke strategie en aanpak voor de evacuaties vanuit Afghanistan. De G7 bestaat uit de VS, het VK, Duitsland, Italië, Frankrijk, Canada en Japan. Ook de Europese Unie praat mee tijdens de videoconferentie.

9.18 -Vliegtuig met 184 evacués uit Afghanistan aangekomen op Schiphol

Op Schiphol is dinsdagochtend om 08.40 uur een chartervlucht aangekomen met aan boord 184 evacués uit Afghanistan, bevestigen de luchthaven en Defensie. Negen passagiers hebben een Nederlands paspoort.

Onduidelijk is welke nationaliteit de andere passagiers hebben. Ook is niet bekend of onder hen mensen zijn met Nederland als eindbestemming. Het door Defensie ingehuurde toestel was vertrokken uit Islamabad in Pakistan en zou eigenlijk rond 07.30 uur aankomen, zei het ministerie maandag nog. Waarom het toestel vertraagd was, is niet duidelijk.

Maandag kwam een chartervlucht met 129 evacués uit Afghanistan aan op Schiphol. Achttien inzittenden van dat toestel, dat vertrok vanaf de luchthaven van de Georgische hoofdstad Tbilisi, hadden een Nederlands paspoort. Van de rest was niet duidelijk welke nationaliteit ze hadden en of onder hen mensen waren met Nederland als eindbestemming.

Defensie gebruikt de vliegvelden in Islamabad en Tbilisi als luchtbrug. Evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul landen eerst in een van de twee hoofdsteden, waarna overgestapt wordt op grotere vliegtuigen die naar Nederland vliegen.

Maandagochtend vertrok de tiende evacuatievlucht uit Kabul, met aan boord 94 passagiers. Maandagavond meldde Defensie het vertrek van de elfde evacuatievlucht naar landen in de regio: een C-130 met 142 passagiers. Het is het niet bekend hoeveel Nederlanders aan boord zijn.

6.30 - Leiders G7-landen vergaderen over situatie Afghanistan

De leiders van de G7-landen bespreken dinsdag de situatie in Afghanistan, met als doel een gezamenlijke strategie en aanpak voor de evacuatie van mensen uit Afghanistan, de opvang van vluchtelingen en steun aan het Afghaanse volk. De Britse premier Boris Johnson en een aantal collega’s zullen er naar verwachting bij de Amerikaanse president Joe Biden op aandringen dat zijn troepen het vliegveld van Kabul langer openhouden dan 31 augustus.

Het Verenigd Koninkrijk is momenteel voorzitter van de groep van rijke industriële landen, waarin ook Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië en de Verenigde Staten zitten. „Het is van levensbelang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om veilige evacuaties te garanderen, een humanitaire crisis te voorkomen en om het Afghaanse volk te steunen bij het veiligstellen van de resultaten van de afgelopen twintig jaar”, meldde Johnson zondag.

Veel westerse landen zeggen meer tijd nodig te hebben voor de evacuatie van hun landgenoten en Afghaanse medewerkers. Het Witte Huis liet weten dat de voortzetting van de Amerikaanse coördinatie rond de evacuaties ter sprake komt. Het Amerikaanse leger controleert het luchtruim van Afghanistan en het vliegveld van de hoofdstad Kabul. Biden wil die inzet voor 31 augustus beëindigen, hoewel hij met de legerstaf wel al in gesprek is over de mogelijkheden voor eventuele verlenging.

Biden en Johnson hadden maandagavond een voorbereidend gesprek. Het Witte Huis benadrukt in de gesprekssamenvatting het belang van „nauwe samenwerking met bondgenoten en partners in het managen van de situatie en het smeden van een gemeenschappelijke benadering.”

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen vergaderden vorige week al over Afghanistan en riepen de Taliban toen op Afghanen die hun land willen verlaten vrije doorgang te verlenen. De nieuwe machthebbers in Kabul hebben aangegeven dat de westerse troepen uiterlijk 31 augustus weg moeten zijn.