Kritiek op coronamaatregelen klinkt in Europese steden

Dat gebeurde bij de Russische ambassade waar volgens Duitse media een grimmige sfeer was ontstaan. Er werden „vooral stenen en flessen gooiende rechts-extremisten opgepakt”, aldus senator Geisel.

De demonstraties verliepen verder minder rumoerig dan verwacht en gevreesde rellen bleven uit. Aan het begin van de avond meldde de politie dat veel deelnemers waren vertrokken.

Volgens de politie waren 25.000 tot 30.000 mensen in Berlijn samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen die volgens de actievoerders hun mensenrechten schenden. Twee demonstraties die zaterdagochtend begonnen werden door de politie opgebroken omdat de deelnemers zich niet aan de beperkende maatregelen vanwege corona hielden. De actievoerders hielden geen afstand. Toen de politie hen daarop verplichtte om een mondkapje te dragen, werd ook dat genegeerd. Daarop besloot de politie de demonstraties te beëindigen.

Duizenden actievoerders gingen vervolgens door met hun demonstratie en trokken naar de Straat van de 17e juni waar de eindbijeenkomst van de demonstraties gepland stond. De politie overlegde met de organisatoren en raadde hen af verder te gaan. Enkele Duitse media meldden dat de organisatie ook pogingen deed mensen weg te sturen maar dat dit slechts met applaus werd begroet.

Afgezien van de situatie bij de Russische ambassade waren er kleinere opstootjes waarbij een onbekend aantal mensen werd aangehouden. Op sommige plekken werd de politie met flessen bekogeld.

Ergenis om Merkel

De demonstranten ergeren zich aan het beleid van de bondskanselier, die al sinds 15 jaar op het pluche van het grootste EU-land zit. Duitsland sloot in de pandemie vroegtijdig grenzen, testte massaal, had verreweg de meeste ziekenhuisbedden en beademingsapparaten in heel Europa, en zorgde er pijlsnel voor dat miljoenen zelfstandigen en bedrijven de rekeningen tijdens de lockdown konden betalen.

Jörg Markus uit Saksen-Anhalt (55) staat tussen duizenden Duitsers die luidkeels protesteren. Op zijn zelfgemaakte poster staat: ’Angela, het volk is hier!’. „Mevrouw Merkel moet merken, dat ons geduld op is. Anders wordt ze door het volk als kwaadaardig persoon gezien.„

Parijs protesteert tegen mondkapje

In Parijs kwamen tussen de tweehonderd en driehonderd mensen samen om te demonstreren tegen de verplichting een mondkapje te dragen. Het was een van de eerste acties van deze aard in Frankrijk. Afgezien van de kreten „vrijheid, vrijheid” bleef het volgens een verslaggever van persbureau AFP rustig.

De betogers verzamelden zich op het Place de la Nation, in het oosten van Parijs. Ze beschuldigden de Franse regering van het „manipuleren van de mensen door hun angst aan te jagen” en in verscheidene grote steden te bevelen mond en neus te bedekken „zonder enige wetenschappelijke rechtvaardiging.”

Het ging zaterdag in de hoofdstad om een eerste, voorzichtige mobilisatie van tegenstanders van mondkapjes. In Frankrijk lukt het hun vooralsnog niet uit de schaduw te treden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland. In Berlijn waren duizenden mensen op de been voor een vergelijkbare corona-manifestatie.

De activisten in Parijs waren al snel omsingeld door tientallen politieagenten, van wie enkelen boetes van 135 euro uitdeelden wegens het niet dragen van een mondkapje. „Mensen willen geen masker, ze dragen er alleen een omdat ze bang zijn voor een boete”, zei een van de betogers onder luid applaus in de microfoon.

’Virus is hoax’

Ⓒ ANP

In Londen kwamen zeker duizend corona-activisten samen op Trafalgar Square. Ze noemden het gevreesde virus een hoax en eisten opheffing van de beperkende maatregelen. Velen hadden een bord bij zich met teksten als „nepnieuws”, „maskers zijn muilkorven” of „maskers verminderen immuniteit” en wezen elk verplicht vaccinatieprogramma af.

Een demonstrant hield een vlag op van British Union of Fascists, een antisemitische groep die begin jaren dertig werd opgericht. In het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal besmettingen met het coronavirus stijgen.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock de Britse meldde zaterdag aan de media dat verdere landelijke beperkingen niet kunnen worden uitgesloten. Groot-Brittannië meldde zaterdag 1.108 nieuwe gevallen. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 40.000 mensen overleden aan Covid-19.