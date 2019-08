’Schizofrene patiënt gooide jongetje (6) van museum Londen’

De jongen mag normaal gesproken alleen onder begeleiding van twee volwassenen een bewaakte instelling verlaten, maar volgens omstanders was er in het Tate Museum slechts één begeleider bij hem. De verdachte zou aan de aandacht van zijn begeleider zijn ontsnapt. Hij rukte het kind uit de handen van de moeder en gooide het jongetje van de tiende verdieping naar beneden. Het kind maakte een val van dertig meter en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

De politie onderzoekt nog of de verdachte alleen was of dat er een begeleider bij hem was. De verdachte zit vast voor een poging tot moord.

Gewelddadig

Een voormalige zorgmedewerker omschrijft de verdachte als ’één van de moeilijkste patiënten waar ik ooit mee gewerkt heb’. „Hij kan erg gewelddadig worden, met name wanneer hij zijn zin niet krijgt. Hij is bovendien stevig gebouwd, wat hem extra gevaarlijk kan maken. Wat mij betreft moet er een serieus onderzoek komen naar wat hij met slechts één begeleider deed op het dak van Tate.”

Omstanders zagen dat de jongen zich kort voor het tragische incident verdacht gedroeg. Zo zou hij meerdere kinderen hebben lastiggevallen.