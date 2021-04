’Israël betaalt niet, Pfizer stopt levering vaccins’

Iets meer dan de helft van de Israëlische bevolking kreeg al een eerste vaccinatie, iets minder dan de helft een tweede. Het land begint inmiddels door zijn vaccinvoorraad heen te raken. Israël is daarom op zoek naar zo’n 36 miljoen extra doses, voor zijn volwassen bevolking maar mogelijk ook voor kinderen.

Een nieuwe vaccindeal met Pfizer zou last minute zijn afgeblazen na een ruzie tussen Netanyahu en de minister van defensie Benny Gantz. Beiden behoren tot andere partijen.

The Jerusalem Post stelt dat de ruzie tussen twee partijvoorzitters een direct effect heeft op de leveringen. Zo had er al een lading van 700.000 doses moeten toekomen op zondag. Pfizer bevestigt tegenover persbureau Reuters dat leveringen mogelijk worden uitgesteld. Het bedrijf zegt met Israël in gesprek te zijn over nieuwe afspraken.