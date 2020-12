Blokhuis breekt interview af om zingende De Jonge

De Jonge bleek geen podiumvrees te hebben en bracht een kerstlied ten gehore toen hij na de ministerraad werd bevraagd door politiek verslaggever Jaïr Ferwerda.

De minister vertolkte vrijdag White Christmas van Bing Crosby:

Het zingen heeft zeker niet iedereen in positieve zin verrast. Op sociale media zijn de reacties niet mals: „Hugo de narcist vindt zichzelf geweldig”, „Deze man is niet meer serieus te nemen” en „Juist in deze tijd zo ongepast!” zijn slechts enkele van de meningen.

Bekijk ook: Sarcastische Chantal Janzen sneert naar zingende Hugo de Jonge

Paul Blokhuis verstoord

Een aantal meter het zangspel van af probeerde Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, op datzelfde moment een interview te geven aan het RTL Nieuws over tekorten in de Jeugdzorg. Dat verliep niet ongestoord: „Dat werkt toch niet zo, jongens” zei hij, toen hij zijn antwoord onderbrak.