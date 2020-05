Tsjechen probeerden Soldaat van Oranje te vergiftigen met atropine

Erik Hazelhoff op zijn eiland Hawaï. De 90 jarige soldaat van Oranje keek in 2007 vlak voor zijn dood terug op zijn leven en zijn bijzondere band met de Oranjes. Ⓒ Johannes Dalhuijsen

KAMUELA - Dit is een verhaal uit de Telegraaf juli 2007, vlak het overlijden van Erik Hazelhoff Roelfzema Veel mensen kennen ’Soldaat van Oranje’ van zijn daden in de Tweede Wereldoorlog, met name het bij Scheveningen en Katwijk afzetten van geheim agenten. Maar het leven van Erik Hazelhoff Roelfzema ná de bevrijding was minstens zo boeiend.