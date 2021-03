Mannen ontdoken accijns op bier en wijn

Bier en wijn in dit beeld met accijn. Beeld ter illustratie. Ⓒ Unsplash

OOSTVOORNE - Twee mannen van 46 en 49 jaar hebben wijn en bier in Nederland en andere Europese landen afgeleverd, zonder daarvoor accijns of btw af te dragen. Vermoedelijk is de Nederlandse staat daardoor minstens 900.000 euro aan belastinggelden misgelopen, aldus de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD, die woensdag een inval deed in panden van de verdachten in Oostvoorne, Westvoorne en Rucphen.