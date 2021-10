Politie vindt zwaargewonde jonge man bij tankstation in Arnhem

Kopieer naar clipboard

De politie doet onderzoek bij het tankstation in Arnhem. Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een tankstation in Arnhem heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een zwaargewonde jonge man gevonden. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis. De politie denkt dat hij ernstig is mishandeld tijdens een vechtpartij.