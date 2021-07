Woning beschoten in Amsterdam-Noord: verdachte(n) op scooter ervandoor

Onder meer de deur en enkele ramen werden geraakt door de kogels. De bewoners zijn voor zover bekend ongedeerd. Waarom de woning onder vuur is genomen, is niet duidelijk.

De politie is een zoekactie gestart naar de dader(s), maar er is nog niets gemeld over eventuele aanhoudingen. Het gebied rondom het pand is door agenten afgezet voor sporenonderzoek. Op straat waren de hulzen nog te vinden, getuige de beelden van persfotografen uit de hoofdstad.

