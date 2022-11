Toerist wandelt in verboden gebied en wordt verpletterd door enorm ijsblok

De 37-jarige Dennis Cosmo Marin stond op het punt de Jimbo-grot in Vuurland te betreden, waar dat om veiligheidsredenen verboden is. Het ongeval werd van een afstandje gefilmd door een geschrokken mede-toerist. Daarop is van afstand te zien dat een groot ijsblok loskomt en op de man terechtkomt. Gewaarschuwde hulpverleners konden niets anders dan de dood vaststellen.

Van de bovenrand kwam een enorm ijsblok los, dat op een toerist viel. Ⓒ Politie Vuurland

Cosmo Marin was geen gewone toerist, zo schrijft de Argentijnse nieuwssite TN. Hij reisde met zijn kat in een busje Latijns Amerika rond en deelde zijn avonturen via Instagram. Hij arriveerde op 16 september al in Argentinië, na eerder Uruguay te hebben doorkruist. Hij kwam deze week aan in Ushuaia (Vuurland), de meest zuidelijke stad ter wereld, waar hij ijsgrotten wilde bezoeken. Hij werd deze week door een groep landgenoten uitgenodigd door de Andorra-vallei te wandelen, die om veiligheidsredenen gesloten is. Daar gebeurde het fatale ongeval.