’Gevaren Hemwegcentrale voor Amsterdam vallen mee’

De Amsterdamse Gezondheidsdienst GGD zet hiermee het verontrustende rapport dat Greenpeace vorig jaar uitbracht over de gezondheidsrisico’s van de Hemwegcentrale in een ander daglicht, althans voor de gemeente Amsterdam.

De milieuorganisatie stelde vorig jaar dat de kolencentrale door de uitstoot van fijnstof jaarlijks dertig dodelijke slachtoffers veroorzaakt en ook dertig spoedopnames in ziekenhuizen wegens luchtwegklachten. Voor de regio Amsterdam komt de GGD op nul sterfgevallen en nul ziekenhuisopnames door de aanwezigheid van de kolencentrale. Zelfs de toename van het aantal gevallen van chronische bronchitis bij volwassen Amsterdammers is nihil, concludeert de gezondheidsdienst.

Kinderen hebben wel last

Wel berekende ook de GGD dat hoofdstedelijke kinderen met luchtwegaandoeningen in beperkte mate last hebben van de kolencentrale. Volgens de onderzoekers van de GGD wordt de gezondheid van Amsterdammers eerder geschaad door de uitstoot van kolencentrales elders in Nederland en in Europa.

Gemeente Amsterdam had de GGD opdracht gegeven om het Greenpeace-rapport tegen het licht te houden. De gezondheidsrisico’s die Greenpeace signaleerde, hebben betrekking op de gezondheid van inwoners van geheel Europa. „Deze conclusie is met Greenpeace gedeeld en werd door hen onderkend”, schrijft burgemeester Van Aartsen aan de gemeenteraad.

College voorstander van sluiten

Van Aartsen stelt echter dat de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. „Het inzicht in de mate waarin de Hemwegcentrale de gezondheid in andere Nederlandse gemeentes en in onze buurlanden beïnvloedt, is een extra argument voor sluiting. Het Amsterdamse college is voorstander van het sluiten van de centrale, maar de bevoegdheid hiervoor ligt bij het rijk”, aldus de burgemeester.

Greenpeace laat in een reactie op de brief van burgemeester Van Aartsen weten de conclusie van de GGD te delen dat de gezondheidsschade over een groot verspreidingsgebied plaatsvindt. “Maar wij hebben zelf ook nooit een andere conclusie getrokken. Greenpeace beweerde niet in de notitie dat de gezondheidsschade door de Hemweg-kolencentrale geheel in Amsterdam en omgeving plaats zou vinden”, aldus Willem Wiskerke, campagneleider klimaat en energie.