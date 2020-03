Ook politiek bezorgd over volle parken: ’Blijf alsjeblieft thuis als het kan’

„De intensive care-capaciteit loopt nu heel snel tegen zijn maximale grenzen aan, veel mensen gaan toch gewoon naar terrassen, stranden, parken en winkels zonder voldoende afstand te houden”, signaleert PVV-leider Gert Wilders „Er moet nu snel een korte lockdown komen en mensen, als het kan, blijf alsjeblieft thuis.”

Kamervoorzitter Khadija Arib roept normaal gesproken Kamerleden tot de orde, maar plaatst nu een oproep aan alle landgenoten. „Want het moet me van het hart dat ik er erg van schrik hoe (veel) mensen deze crisis lijken te onderschatten”, zo schrijft ze op twitter. „Houd aub rekening met elkaar. Leef de hygiënemaatregelen strikt na. Doe het niet half, maar rigoureus. Alleen zo kunnen we voor onze ouderen, onze kwetsbaren, zieken en voor onszelf zorgen. En alleen zo kunnen we dit virus samen verslaan.”

CU-leider Gert-Jan Segers uitte eveneens zijn zorgen. „Brabantse ic-artsen vertelden ons deze week dat ze jankend hadden zitten kijken naar foto’s op sociale media van totaal onverantwoordelijke Randstedelingen. In Brabant sterven mensen aan corona en boven de rivieren doen nog veel te veel mensen alsof ze van niets weten.”

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 deelde beelden van de intensive care van een Italiaans ziekenhuis, met daarbij de oproep: „Hou 1,5 meter afstand mensen. Doe het voor elkaar!”

Zaterdag had VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff ook al een oproep gedaan ’aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ’schijt aan corona’-huisfeestjes’: „Doe. Effe. Normaal! Ook de helden in de zorg vragen van ons maar één ding: blijf thuis als het kan en als je de hort op moet: houd afstand!”