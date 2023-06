Reacties op vertrek Wiersma: ’Ik ga je missen’

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf heeft op Twitter lovende woorden voor zijn opgestapte collega-minister op het departement: „Bedankt voor alles dat je voor het onderwijs hebt gegeven, fijne collega. Ik ga je missen.” Later zegt Dijkgraaf, voor een debat in de Tweede Kamer, dat hij de analyse van Wiersma deelt dat de VVD’er ’in een onwerkbare situatie is gekomen’.

Dijkgraaf zegt in elk geval ’de komende dagen’ waar te nemen voor zijn collega op het ministerie. „En dan wachten we natuurlijk tot er een nieuwe kandidaat gaat komen.” De D66-bewindsman zegt nog niet te weten hoe lang dat gaat duren. „Dat is natuurlijk aan de VVD.” De verwachting in Den Haag is dat het wel iets langer gaat duren dan ’de komende dagen’ en dat Dijkgraaf in elk geval de komende weken tot het zomerreces nog zal moeten inspringen.

Dijkgraaf heeft Wiersma donderdagavond nog kort gesproken, toen hij op de hoogte werd gesteld van zijn vertrek. Met dat besluit heeft hij zelf niks van doen gehad. Dijkgraaf: „Dit is nou echt zo’n vraag die je alleen zelf kan beantwoorden.”

„We verliezen als kabinet iemand die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzette”, schrijft Rutte. „Daar ben ik hem dankbaar voor.” Volgens Hermans - die voor een reactie overigens verwijst naar haar bericht op Twitter, „verliezen we een uitstekende minister.”

Ook VVD-voorzitter Eric Wetzels heeft lovende woorden. „Dit is een moeilijk besluit van Dennis Wiersma”, twittert hij. „Met hem verliezen we iemand met een grote betrokkenheid bij het onderwijs.”

De PO-Raad ’dankt’ Wiersma in een verklaring op haar website ’voor zijn inzet’ voor het basis- en voortgezet onderwijs. „We hopen dat de coalitiepartijen snel een opvolger vinden, zodat we verder aan de slag kunnen met de grote uitdagingen in onze prachtige sector”, schrijft de PO-Raad.