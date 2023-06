Reacties op vertrek Wiersma: ’Ik ga je missen’

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf heeft lovende woorden voor zijn opgestapte collega-minister op het departement: „Bedankt voor alles dat je voor het onderwijs hebt gegeven, fijne collega. Ik ga je missen.”

„We verliezen als kabinet iemand die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzette”, schrijft Rutte. „Daar ben ik hem dankbaar voor.” Volgens Hermans - die voor een reactie overigens verwijst naar haar bericht op Twitter, „verliezen we een uitstekende minister.”

Ook VVD-voorzitter Eric Wetzels heeft lovende woorden. „Dit is een moeilijk besluit van Dennis Wiersma”, twittert hij.. „Met hem verliezen we iemand met een grote betrokkenheid bij het onderwijs.”

De PO-Raad ’dankt’ Wiersma in een verklaring op haar website ’voor zijn inzet’ voor het basis- en voortgezet onderwijs. „We hopen dat de coalitiepartijen snel een opvolger vinden, zodat we verder aan de slag kunnen met de grote uitdagingen in onze prachtige sector”, schrijft de PO-Raad.