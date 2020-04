Backpacker in het vliegtuig: ’We zijn in de lucht’

Backpacker Mart Revenberg is op weg naar huis. „We zijn in de lucht”, meldde hij opgelucht aan De Telegraaf.

MELBOURNE - De luchtbrug van KLM in samenwerking met andere vliegmaatschappijen naar Australië is dit weekend in volle gang. In Nieuw-Zeeland stagneren de reddingsvluchten, vertellen gestrande Nederlanders. Vanuit Melbourne ging het zaterdag wel goed. „We zijn in de lucht.”