Zes ton verstopt in kast in Rotterdamse woning

Onderzoek moet duidelijk maken of het zijn geld was, of dat de man het bewaarde voor anderen. De marechaussee sluit niet uit dat er nog meer mensen worden gearresteerd.

De marechaussee doorzocht de woning vanwege een onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol. De marechaussee werkt met de Douane en de FIOD samen in het zogenoemde Cargo Harc-Team Schiphol, dat drugssmokkel via de internationale luchthaven bestrijdt.

Vorige week werden twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol gearresteerd vanwege drugssmokkel. De huiszoeking in Rotterdam staat daar los van.