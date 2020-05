Remkes over surfdrama: dit is ongekend wreed

De manier waarop zoveel levens abrupt zijn afgebroken, en dat zo veel families getroffen zijn, noemt Remkes ’ongekend wreed’. „Het verdriet in Scheveningen en daarbuiten is onvoorstelbaar. Ik weet dat het geen echte troost geeft, maar ik wil alle families wil laten weten, dat wij in Den Haag om u heen staan.”

De slachtoffers zijn drie surfers uit Den Haag van 24, 30 en 38. Ook een 22-jarige watersporter uit Delft is overleden. Een vijfde slachtoffer is dinsdagmiddag nog niet geborgen. De politie gaat ervan uit dat het de 23-jarige Delftenaar is die nog wordt vermist. Een 40-jarige man uit Monster werd maandag naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis.

Voor zover bekend waren tien surfers in het water: een groepje van zes, een groep van drie en een sologanger, aldus Anil Soerdjbalie van de politie.

Fitte, sportieve mensen

Volgens de burgemeester is het te vroeg om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Maandagavond ging een groep surfers de zee in om te genieten van het ruige water. Al snel werd duidelijk dat het mis was. Die avond werden twee lichamen geborgen, dinsdagochtend nog eens twee. Een vijfde surfer wordt nog vermist. „Dit is een drama. Dit waren fitte, jonge, sportieve mensen die de zee kennen als hun broekzak. Toch zijn ze in de problemen geraakt”, constateert de burgemeester.

Remkes belooft dat tot de bodem wordt uitgezocht wat de oorzaak is van het fatale drama. Want ook hij vraagt zich af hoe het kan dat zoveel mensen op een bekende plek overvallen worden door een probleem met fatale gevolgen. „Hoe kan zich bij het ene havenhoofd een drama voltrekken, terwijl hij het andere tot laat in de avond werd gesurft?”, vraagt hij zich af. Remkes hoopt dat onderzoek goed inzicht geeft in de mogelijk oorzaken en dat op basis daarvan eventueel maatregelen kunnen worden genomen.

Tegelijk brengt dat de slachtoffers niet terug, vindt Remkes. „Vandaag rouwen we om de slachtoffers. Morgen beginnen we met bekijken hoe het precies is gebeurd. Slachtoffers, familie en vrienden verdienen vandaag, morgen en overmorgen onze steun.”

Tot slot prees de burgervader de hulpdiensten opnieuw. Zij hebben fantastisch werk verricht, aldus Remkes.