Surfclub Scheveningen: wij denken met zwaar hart aan slachtoffers

De manier waarop zoveel levens abrupt zijn afgebroken, en dat zo veel families getroffen zijn, noemt Remkes ’ongekend wreed’. „Het verdriet in Scheveningen en daarbuiten is onvoorstelbaar. Ik weet dat het geen echte troost geeft, maar ik wil alle families wil laten weten, dat wij in Den Haag om u heen staan.”

De slachtoffers zijn drie surfers uit Den Haag van 24, 30 en 38. Ook een 22-jarige watersporter uit Delft is overleden. Een vijfde slachtoffer is dinsdagmiddag nog niet geborgen. De politie gaat ervan uit dat het de 23-jarige Delftenaar is die nog wordt vermist.

Een 40-jarige man uit Monster werd maandag naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer thuis en maakt het goed.

Mensen leggen bloemen bij de surfverenigingen. Ⓒ ANP

Dinsdagochtend deelden mensen hun verdriet bij de surfscholen aan het strand. „Dit is niet te bevatten. Het zijn jongens die weten wat ze doen”, verzucht een van hen.

Watersportvereniging Jumpteam Scheveningen zegt op de sociale mediakanalen met de gedachten bij familie en nabestaanden te zijn, en spreekt van een ’zwarte dag in de geschiedenis van Scheveningen’. „Vandaag denken wij allemaal met een zwaar hart aan Joost, Sander, Pim, Matthijs en Max die gister de strijd met onze geliefde Noordzee hebben bekocht met hun jonge levens.”

Voor zover bekend waren tien surfers in het water: een groepje van zes, een groep van drie en een sologanger, aldus Anil Soerdjbalie van de politie. Dat was eerst onduidelijk: de politie had moeite duidelijk te krijgen wie er nu in het water was. Er zijn immers geen regels over wie wanneer de zee in mag en ook al was het ruig weer, iedereen neemt zelf zijn verantwoordelijkheid. Of er een meldsysteem moet komen, is onderdeel van het onderzoek.

’Fitte, sportieve mensen’

Volgens de burgemeester is het te vroeg om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Maandagavond ging een groep surfers de zee in om te genieten van het ruige water. Al snel werd duidelijk dat het mis was. Die avond werden twee lichamen geborgen, dinsdagochtend nog eens twee. Een vijfde lichaam is nog niet geborgen. Voor zover bekend is niemand verder vermist.

Een wetsuit hangt halfstok in Scheveningen. Ⓒ ANP

„Dit is een drama. Dit waren fitte, jonge, sportieve mensen die de zee kennen als hun broekzak. Toch zijn ze in de problemen geraakt”, constateert de burgemeester.

Ene havenhoofd totaal anders dan andere

Remkes belooft dat tot de bodem wordt uitgezocht wat de oorzaak is van het fatale drama. Ook hij vraagt zich af hoe het kan dat zoveel mensen op een bekende plek overvallen worden door een probleem met fatale gevolgen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes tijdens de persconferentie in het stadhuis van Den Haag. Ⓒ ANP

„Hoe kan zich bij het ene havenhoofd een drama voltrekken, terwijl bij het andere tot laat in de avond werd gesurft?”, vraagt hij zich af. Remkes hoopt dat onderzoek goed inzicht geeft in de mogelijk oorzaken en dat op basis daarvan eventueel maatregelen kunnen worden genomen. De burgemeester verwacht dat er lessen getrokken kunnen worden uit het onderzoek.

Tegelijk brengt dat de slachtoffers niet terug, vindt Remkes. „Vandaag rouwen we om de slachtoffers. Morgen beginnen we met bekijken hoe het precies is gebeurd. Slachtoffers, familie en vrienden verdienen vandaag, morgen en overmorgen onze steun.” Waar nodig is slachtofferhulp beschikbaar.

Een roos op het strand symboliseert het verdriet en de liefde voor de omgekomen watersporters. Ⓒ ANP

Hulpdiensten

„De KNRM, GGD, politie, brandweer en kustwacht hebben als bezetenen samengewerkt”, vatte hij hun optreden samen. „Ik ben diep onder de indruk.”

De betrokken diensten gaan hun eigen optreden evalueren en de veiligheidsregio komt in de loop van volgende week met de eerste informatie daarover naar buiten, beloofde Remkes. „Schuim heeft een belangrijke rol gespeeld natuurlijk. Ook voor de redding, men zag het onderscheid tussen strand en schuim niet.”