’Liegende rechter’ moet advocaat 1,4 miljoen betalen om smaad

De zaak draait om een telefoongesprek tussen de inmiddels gepensioneerde rechter en de advocaat. Zij spraken elkaar destijds over een ingewikkelde rechtszaak inzake Schiphol. Toen dat gesprek door de advocaat in 2004 in een boek werd aangehaald, ontkende Westenberg het contact.

De Raad voor de rechtspraak stelde daarop dat „het handelen van mr. Smit niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.”

Later is komen vast te staan dat er wel degelijk telefonisch contact was geweest. De zaak is tot aan de Hoge Raad uitgevochten; die gaf Smit eveneens gelijk.

Het schadebedrag is deels een vergoeding voor de gemaakte proceskosten en deels een vergoeding voor reputatieschade. „Door Smit per saldo weg te zetten als een leugenaar (...) is ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Smit. Het grootste deel van de schadevergoeding betreft een compensatie van de inkomstenderving die Smit door zijn geschade reputatie ondervond.