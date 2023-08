JA21 stroomt verder leeg: ook Derk Jan Eppink niet opnieuw verkiesbaar

Het broeit al langer bij de partij die in de Tweede Kamer geleid wordt door Joost Eerdmans. Zo ondertekenden zowel Eppink als Pouw-Verweij begin dit jaar een brandbrief waarin prominente leden alarm sloegen over het gebrek aan partijdemocratie. Eppink hamerde tijdens de laatste ledenvergadering op een ’inhaalslag’ die in zijn ogen nodig is. „We kunnen verbeteringen niet langer uitstellen, want dan komen we onszelf tegen. Daarom is het nodig om dat nu te doen, zo snel mogelijk.”

Eppink zal daar geen deel meer van uitmaken. „Tijdens de vakantie ben ik tot de slotsom gekomen dat ik me niet herkiesbaar stel bij de Tweede Kamer verkiezingen voor JA21”, schrijft Eppink vrijdagavond. „Ik vind samenwerking op de rechterzijde erg belangrijk, en wil daartoe oproepen. Ik wens iedereen binnen JA21 het beste. Dank voor de prettige tijd.” Zijn collega Pouw-Verweij noemt het vertrek van Eppink „een aderlating voor JA21, met name voor de conservatieve flank. Hiermee gaat een geweldig politicus voor de partij verloren.”

JA21 laat via X weten dat Eppink een parlementariër was ’met veel kennis en een heel eigen stijl’. „Na 22 november gaan wij graag de samenwerking aan op rechts. Dat is goed voor Nederland.” Partijleider Eerdmans heeft nog geen reactie gegeven op het aangekondigde vertrek.