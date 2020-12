Boek over cancel-cultuur nu zelf geweerd

Dat schrijft de BBC. Het boek zou Welcome to the Woke Trials heten. De uitgever Little, Brown had zijn jawoord al gegeven, maar trekt de keutel in nadat Burchill een online aanvaring kreeg met collegaschrijver Ash Sarkar.

Het begon allemaal met een derde schrijver en journalist die in een artikel openlijk hintte op pedofiele gevoelens. Deze Rod Liddle gaf aan geen leraar te willen zijn omdat hij met leerlingen naar bed zou willen gaan. Burchill verdedigde Liddle, waarop Sarkar haar aanviel.

Daarop sloeg Burchill weer terug. ’Wat was de leeftijd van de eerste vrouw van profeet Mohammed ook alweer?’, vroeg ze aan de islamitische Sarkar over de tienervrouw van de profeet. Ook schreef ze ’ik aanbid geen pedofiel, maar als Aisha 9 was, jij wel’. Die tweet is inmiddels verwijderd.

De opmerkingen van Burchill zijn ’moreel noch intellectueel te verdedigen’ en ’zijn over een rode lijn gegaan met betrekking tot ras en religie’, aldus de uitgever. „We zullen het boek niet langer uitgeven. Die beslissing is niet lichtvaardig genomen. We houden van vrijheid en hebben altijd boeken gepubliceerd met controversiële standpunten en zullen dat blijven doen.”