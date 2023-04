Premium Het beste van De Telegraaf

Verwarde man valt buurman aan en rijdt daarna de sloot in: ’Er is iets bij hem geknapt’

BUNSCHOTEN - De schrik zit er bij buurtbewoners goed in. Een verwarde man heeft zaterdag in Bunschoten uit het niets zijn buurman aangevallen met een mes, vertellen ze. Daarna is hij in zijn auto gestapt en met topsnelheid de sloot in gereden. „Er is iets bij hem geknapt”, zo klinkt het. De man zou al langer psychische problemen hebben.