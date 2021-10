Zó ver gingen sms’jes van gevallen Vlaamse tv-held Bart de Pauw

Binnenland

Bedreiger Lale Gül eind oktober vrij, moet zich dan melden in kliniek

In de zaak over de doodsbedreigingen aan het adres van schrijfster Lale Gül heeft de rechtbank in Amsterdam de 19-jarige Oguz Ö. woensdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De gevangenisstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.