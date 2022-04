Man gewond na steekpartij in Budel, vrouw opgepakt

De politie had een melding gekregen over een ruzie in het huis aan De Wieken en trof daar vervolgens de gewonde man aan. De verdachte vrouw was niet meer in de woning aanwezig toen de politie arriveerde, maar kwam later terug.

De vrouw is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de relatie tussen de man en de vrouw is.

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).