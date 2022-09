Tientallen dieren uit zwaar vervuild huis in Westzaan gehaald

Ⓒ ANP / Persbureau Meter

WESTZAAN - Een woning in het Noord-Hollandse Westzaan die in zeer erbarmelijke staat verkeerde, is onbewoonbaar verklaard. In de woning zijn 34 katten en drie honden in beslag genomen. Dat meldt de politie Zaanstreek vrijdag op Facebook.