Apk-plicht voor oldtimer stopt straks na 50 jaar

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) schaft de verplichte periodieke keuring voor deze ’oldtimers’ af om de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen te verlichten.

„Om de eigenaren niet onnodig op kosten te jagen, hoeven zij als hun voertuig 50 jaar of ouder is straks niet meer naar de garage voor een verplichte keuring”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Ze wil eigenaren ontzien. „Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaan er relatief weinig mee de weg op.”

Voor oude voertuigen van voor 1 januari 1960 gold al een vrijstelling. Na de jaarwisseling gaat het niet meer om de ’geboortedatum’ van het voertuig, maar om de opschuivende leeftijd van 50 jaar of ouder. Overigens geldt niet voor alle oude voertuigen een uitzondering. De apk blijft verplicht voor oude taxi’s, ov-auto’s en voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoerden.

Eigenaren van een oldtimer krijgen na 1 januari 2021 een vrijstellingsbrief. „Omdat er dagelijks voertuigen zijn die de leeftijd van 50 jaar bereiken, zal het aantal voertuigen met een apk-vrijstelling iedere dag oplopen”, meldt het ministerie. De RDW controleert dagelijks welke auto’s in aanmerking komen voor vrijstelling.