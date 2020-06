Ooievaars niet weg te slaan in Meppel

Dank je de koekoek, maar wij gaan mooi niet weg, moeten de ooievaars hebben gedacht toen Rijkswaterstaat onlangs hun nest boven de A32 verwijderde. Het koppel blijkt hardleers en bouwde wederom een nest, dit keer op een portaal een paar honderd meter verderop.

ProRail haalde de nesten weg uit angst voor gevaarlijke situaties zoals takken op het spoor en brandgevaar voor het nest. Ook Rijkswaterstaat wil geen gezinsvorming boven ’s lands wegen. Dat zou een gevaar kunnen vormen voor het verkeer. Denk aan vallende takken en ’visuele afleiding’ zoals RWS het eerder verwoordde. Op het eerste portaal werden pinnetjes bevestigd zodat vogels er niet meer kunnen landen.

’Hoe hoger, hoe beter’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook het nieuwe nest wordt weggehaald. Waarom kiezen die eigenwijze vogels eigenlijk zo’n luidruchtige plek om te nestelen? „Geluidsoverlast maakt ze niets uit”, weet Monique van den Broek van Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK). „Het gaat ze om nestgelegenheid en voedsel.”

En dus is een bovenleiding of portaal een uitstekende plek, bevestigt Van den Broek. „We weten dat ooievaars graag hoog zitten. Hoe hoger, hoe beter. Zodat ze veel zicht hebben. Ook een goede aanvliegroute is belangrijk. En – maar dat is onze interpretatie – ze vinden het belangrijk om elkaar in het oog kunnen houden. Als de een op het nest zit, wil hij kunnen zien wat de ander uitspookt. Ze willen weten of er kapers op de kust zijn.”