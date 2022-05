Premium Het beste van De Telegraaf

Buurvrouw gunt het winnaars Postcodekanjer van harte: ‘We zijn nu de rijkste straat van Weert’

Door Gertie Driessen

Zoon Maarten (rechts) en kleinzoon Gilano krijgen felicitaties van de buurt. De ouders van Maarten horen tot de nieuwe miljonairs in de straat Tobbersdijk. Ⓒ Jeroen Kuit

Weert - In de Tobbersdijk in de Weerter wijk Boshoven, waar de allereerste KoningsKanjer van de Postcode Loterij net is gevallen, heerst zondagavond rust. De nieuwbakken miljonairs zitten nog in Amsterdam waar ze het heuglijke nieuws te horen kregen.