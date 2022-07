Groot aantal verwaarloosde dieren uit woning gehaald in Limburg

Dat maakte de LID vrijdag bekend. Net als de vorige twee keren worden de kosten op de eigenaars verhaald. De dienst had op hetzelfde adres vanwege soortgelijke misstanden samen met de politie al twee keer eerder dieren in bewaring genomen na meerdere waarschuwingen, die in de wind werden geslagen.

„Ondanks dwangsommen en bestuursrechtelijke maatregelen én een proces-verbaal van de politie blijven de bewoners hun betreurenswaardige reputatie verder opbouwen en nemen ze telkens opnieuw vele dieren in huis”, verzucht de inspectie. „Omdat de LID en de politie geen andere maatregelen kunnen treffen om de situatie op het adres te verbeteren, hebben zij de gemeente Bergen intussen een aantal keer geïnformeerd over de zorgelijke situatie op het adres met het verzoek om in te grijpen, bijvoorbeeld met adequate hulpverlening.”

Volgens de woordvoerder heeft de gemeente Bergen tot nu toe niet adequaat gereageerd op de verzoeken om iets te doen. „Tot nog toe komt daar niet zo heel veel van”, aldus een woordvoerder van de LID. „We hebben de gemeente met klem verzocht om iets te doen.” Bij de gemeente Bergen was vrijdagmiddag niemand voor een reactie bereikbaar.

De dieren zijn overigens niet in beslag genomen. Dat is geen bevoegdheid van de LID. „Zodra de dieren weer gezond zijn en de woning netjes is opgeruimd, kunnen ze weer terug”, aldus de woordvoerder. „Maar dit is nu wel al de derde keer.”