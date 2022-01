Peugeot 108 met stip op eerste plek onder leaserijders

Voor Tesla is het extra zuur, omdat het elektrisch scheurijzer helemaal is verdwenen uit de toplijst van geliefde leasebakken.

De top vijf van meest gereden leaseauto’s laat een mix zien van elektrische -en reguliere modellen. De Peugeot 108 wordt op de voet gevolgd door de Kia Picanto, die ook al op fossiele brandstof rijdt en daarmee de hybride Kia Niro zelfs uit de top vijf verdrijft.

De elektrische Skoda Enyaq iV verovert als nieuwkomer de derde plek. De Volkswagen Polo blijft op de vierde plek staan, terwijl de Skoda Octavia Combi dit jaar voor het eerst in de top vijf te zien is.

Subsidieregeling

Dit blijkt uit een analyse van eigen data van leasemaatschappij Athlon Nederland. „Net als in 2020 constateren we dat de populariteit van de elektrische auto blijft toenemen. Er komen steeds meer, en goedkopere modellen op de markt. Ook stimuleert de overheid met een subsidieregeling het elektrisch rijden. Hierdoor zie je dat steeds meer mensen niet alleen zakelijk, maar ook privé een elektrische auto leasen”, zegt Niels van den Hoogen van Athlon.

Het lijstje met populaire elektrische modellen kent deze keer veel nieuwkomers en een van die nieuwkomers heeft zelfs de eerste plek veroverd. De Skoda Enyaq iV is de meest gereden elektrische auto in 2021 en verdrijft daarmee Tesla, dat pas op de vijfde plek is terug te vinden.

Van den Hoogen: „Dit keer blijft Volkswagen het populairste merk, toch zat Skoda het merk op de hielen en steeg twee plekken in de lijst, en stootte daarmee Peugeot van de tweede plek. De toename in populariteit van Skoda valt toe te wijzen aan de Skoda Enyaq iV. Het model dat in 2021 op de markt verscheen is meteen favoriet onder zakelijke leaserijders.”