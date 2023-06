Twee gevallen van lepra ontdekt op Curaçao

Het ministerie heeft laten weten dat er geen reden is tot paniek. Lepra komt sporadisch voor op het eiland. In 2013 en 2014 waren er drie gevallen, in 2018 is er één geval ontdekt.

De ziekte wordt overgebracht door direct contact met een persoon die is besmet. De eerste verschijnselen van lepra zijn vaak vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft of gevoelloze handen en voeten. Als de ziekte niet wordt behandeld kan dat ernstige gevolgen hebben, zoals het verliezen van zicht en het vervormen van handen. Volgens het ministerie worden de mensen bij wie de ziekte is ontdekt inmiddels behandeld.