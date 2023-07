Baasje slaat beer van zich af die achter haar hond aan zit

Een zwarte beer in Maine, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Science Photo Library

PORTER - Lynn Kelly twijfelde geen moment toen ze oog in oog stond met een beer in haar achtertuin. Ze was haar hond even daarvoor kwijtgeraakt, maar hoorde die nog wel blaffen. Tot het beestje ineens rap richting huis terugkeerde, met een bruine beer achter zich aan.