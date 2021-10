Wapeninleveractie in Amsterdam: ’Als een moeder een mes inlevert, dan is dat ook al winst’

Het is geen toeval. Het is tot vrijdag de week van ’Amsterdam Ontwapent’. Op negen politiebureaus in de stad mogen bezitters hun messen, machetes, dolken, boksbeugels, traangas en stroomstootwapens zonder consequenties inleveren. Als het om zwaarder wapentuig gaat, zoals pistolen en revolvers, moeten mensen 0900-8844 bellen. Een agent in burgerkleding en met onopvallende auto haalt ze op. Deze wapens worden wel onderzocht op eventuele sporen van een misdrijf en bezitters moeten hun legitimatie geven.

Eric Bons over de vangst tot en met dinsdagmiddag (slechts anderhalve dag): „Wij hebben hier in de Bijlmer tot nu toe vooral messen binnengekregen – en nu dus een luchtbuks die trouwens ook niet illegaal is voor volwassenen – maar op andere bureaus zijn al verschillende vuurwapens opgehaald. Het is dus succesvol te noemen.”

De actie is niet gestart vanuit de gedachte dat zware criminelen hun wapentuig wel even komen inleveren. De politie heeft de hoop vooral gevestigd op jongeren, die hopelijk nog de juiste kant op geduwd kunnen worden.

Jongens van 13 jaar

Voor Eric Bons, die al ruim tien jaar jeugdcoördinator is, voelt het na al die tijd ook wel als persoonlijke missie: „We proberen het verschil te maken. Jongeren te overtuigen om de criminaliteit de rug toe te keren. Hoewel de politie bekendstaat om handhaving van de wet, kan dat in onze ogen goed samengaan met zorg. We kunnen op sommige momenten proberen jeugd op een niet negatieve manier met politie in aanraking te laten komen en voorkomen dat ze keuzes maken waar ze later spijt van krijgen. Amsterdam Ontwapent is ook zo’n actie: ’lever je wapen in, want wapens dragen leidt gewoon sneller tot wapens gebruiken’.”

Als jeugdcoördinator komt Bons vaak op scholen, bij jongeren thuis, in buurthuizen; hij heeft dus een aardig idee wat er speelt. „We zien dat de jeugd die wapens draagt steeds jonger is. Dat baart zorgen. Jongens van 13 jaar zouden met andere dingen bezig moeten zijn. Maar vaak door social media, YouTube, waar jongeren echt alles kunnen vinden, en vrienden komen ze tot dit soort beslissingen om een mes te dragen.”

Eén geluk: hoe jonger, hoe gemakkelijker het is hulp te bieden. Bons: „Dat noemen wij vroegsignalering. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we deze groep vaak op andere gedachten brengen.”

Of deze groep ook wapens heeft ingeleverd deze week, kan Bons in alle oprechtheid niet zeggen. Optimistisch: „Maar elk wapen wat wordt ingeleverd is er een. Als een moeder of oma een mes inlevert, dan is dat ook al winst. Waarschijnlijk gaat het er dan toch thuis over en krijgt een kind van zijn omgeving het juiste signaal: ga niet de straat op met een wapen.”