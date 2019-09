Woede om Haagse jongeman die verkeersregelaar bespuugt

De jongeman belaagt een verkeersregelaar, zo is te zien op de beelden. „Haal uit dan! Haal uit!” Hij blijft schreeuwen en dreigt meermaals de verkeersregelaar te slaan. Het woord ’kanker’ valt.

Slechts enkele omstanders schieten even te hulp. De verkeersregelaar blijft rustig, maar krijgt uiteindelijk een flinke rochel in zijn gezicht.

Het filmpje wordt vrijdag veelvuldig gedeeld op sociale media, maar is al ouder. Van wanneer het incident precies dateert, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de beelden het Haagse politiebureau hebben bereikt.

„Wij zijn al een aantal dagen op de hoogte van de video. Daarop is duidelijk te zien dat in het gezicht van de verkeersregelaar wordt gespuugd. Dat is een strafbaar feit. Wat eraan vooraf is gegaan, weten we natuurlijk niet, maar als er aangifte is gedaan, zal er een onderzoek worden gestart”, aldus de woordvoerder, die vrijdagavond niet direct kon achterhalen of er inmiddels aangifte is gedaan.

Op sociale media vegen mensen de vloer aan met de jongeman. Hij wordt een ’pisventje’ en ’kneus’ genoemd. „Wat zullen zijn ouders trots op hem zijn”, zegt iemand. „En zijn vriendin vindt het ook prima. Dat wordt een droomkoppel”, aldus een ander.

’Context video mist’

Jordy laat in een reactie aan De Telegraaf weten de reacties op sociale media te begrijpen. „Wanneer je de video bekijkt, mist er de nodige context. Op Facebook krijg ik berichten van mensen die mij voor van alles uitmaken.”

De Haagse Jordy licht zijn kant van het verhaal verder toe: „Ik bracht een collega naar het werk in de regen. Een aantal meter voor mij dook opeens de verkeersregelaar op die zijn hand uitstak. De remafstand was veel te kort, helemaal met iemand achterop. Ik reed daarom achter hem langs, maar daarop maakte de verkeersregelaar een schijnbeweging waar ik ontzettend van schrok. Een omstander, die je ook in de video ziet, was ook niet te spreken over de actie van de regelaar.”

Jordy besloot daarom op de man af te stappen. In zijn ogen escaleert de boel na een woordenwisseling. „De video begint pas wanneer ik uit mijn slof schiet. Daar ging heel wat aan vooraf. Ik heb geen spijt van het aanspreken van de man, zijn gedrag was gewoon niet oké. Maar ik had niet moeten schelden en spugen. Dat was geen slimme actie.”