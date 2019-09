Woede om Haagse ’kneus’ die verkeersregelaar bespuugt

De jongeman belaagt een verkeersregelaar, zo is te zien op de beelden. „Haal uit dan! Haal uit!” Hij blijft schreeuwen en dreigt meermaals de verkeersregelaar te slaan. Het woord ’kanker’ valt.

Slechts enkele omstanders schieten even te hulp. De verkeersregelaar blijft rustig, maar krijgt uiteindelijk een flinke rochel in zijn gezicht.

Het filmpje wordt vrijdag veelvuldig gedeeld op sociale media, maar is al ouder. Van wanneer het incident precies dateert, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de beelden het Haagse politiebureau hebben bereikt.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

„Wij zijn al een aantal dagen op de hoogte van de video. Daarop is duidelijk te zien dat in het gezicht van de verkeersregelaar wordt gespuugd. Dat is een strafbaar feit. Wat eraan vooraf is gegaan, weten we natuurlijk niet, maar als er aangifte is gedaan, zal er een onderzoek worden gestart”, aldus de woordvoerder, die vrijdagavond niet direct kon achterhalen of er inmiddels aangifte is gedaan.

Verkeersregelaar ’held’

Op sociale media vegen mensen de vloer aan met de jongeman. Hij wordt een ’pisventje’ en ’kneus’ genoemd. „Wat zullen zijn ouders trots op hem zijn”, zegt iemand. „En zijn vriendin vindt het ook prima. Dat wordt een droomkoppel”, aldus een ander.

De verkeersregelaar krijgt juist ontzettend veel bijval. „U bent een held!”, vindt iemand. „Sterk optreden”, oordeelt een ander. „Hij verdient een bonus omdat ’ie zo rustig blijft en niet op de uitdaging ingaat. Klasse!” Een ander heeft ’diep respect voor het grenzeloze geduld’ van de verkeersregelaar. „Je krijgt het maar te verduren...”