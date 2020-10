NASA: ’Er is water op de maan’

Vakblad Nature Astronomy, waarin de ruimtevaart-uitkomsten gepubliceerd zijn, hield maandag een grote persbijeenkomst vanwege het nieuws. Dat er water zou zijn op de maan is al lang een piste die wetenschappers onderzoeken. Maar meetinstrumenten konden het tot nog toe niet vastleggen. Dat gebeurde nu dus wel met de SOFIA-telescoop, een telescoop gemonteerd op een Boeing 747.

De onderzoekers denken dat het water in glas zit, ontstaan na de inslag van ruimterotsen of als dun laagje moleculen, schrijft Nieuwsblad. Of het water daadwerkelijk kan worden gewonnen en gebruikt, moet nog blijken.

NASA heeft vastgesteld dat er ook water voorkomt op plekken waar de zon op schijnt. Bovendien is er waterijs in zogenoemde ’cold traps’, koude plekken in de schaduwgebieden op de maan. Sommige van die plekken zijn maar een meter groot, maar de maan heeft zo veel van zulke plekken, dat ongeveer 20 procent van al het ijs op de maan daar waarschijnlijk te vinden is.

Watersporen

Dat er op de maan water voorkomt, is overigens geen nieuws. In de door de Apollomissies meegebrachte maanstenen werden ruim veertig jaar geleden al sporen van water gevonden. En ruim twee jaar geleden werd bevestigd wat al jaren werd vermoed: in donkere valleien en kraters nabij de polen van de maan komt water voor in de vorm van ijs.