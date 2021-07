Passagiersvliegtuig neergestort in oosten Rusland

De An-26 van een lokale luchtvaartmaatschappij was bezig met een vlucht boven het schiereiland Kamtsjatka. Het was met 22 passagiers en zes bemanningsleden vanuit de regionale hoofdstad Petropavlovsk-Kamtsjatski onderweg naar het dorp Palana. De burgemeester van Palana is een van de slachtoffers.

Veiligheidscontroles

Het contact met de verkeersleiding ging verloren toen het vliegtuig op ongeveer 9 kilometer van de aankomstlocatie was. Dat was 10 minuten voor de geplande landing. De autoriteiten begonnen kort na de verdwijning van het toestel met een zoek- en reddingsactie met zeker twee helikopters.

De regering van Kamtsjatka verklaart dat de in 1982 gebouwde An-26 in goede staat was en diverse veiligheidscontroles had doorstaan. Dit type toestel van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov was in de afgelopen jaren betrokken bij meerdere ongelukken met tientallen doden tot gevolg.