Britse Eithan (7) overstelpt met knuffels en kaarten na oproep van oma op Facebook

De 7-jarige Eithan was in juli ten einde raad nadat hij zijn ’Peter Rabbit’ vergat door een enthousiaste sprint naar het strand (’wie er het eerst is’), na een busrit op vakantie in het Britse Devon. „Hij was totaal ontroostbaar”, zegt moeder Sam tegen de BBC. De bewuste busmaatschappij wist het knuffeldiertje niet te achterhalen.

Oma wilde haar kleinzoon tegemoetkomen door een bericht op Facebook te plaatsen met de hoop de knuffel toch nog terug te vinden. Sindsdien komen er spontaan kaartjes, knuffels en andere cadeaus binnen van over heel de wereld, tot zelfs aan Japan en Australië toe. De afzender? Peter Rabbit.

’Naar de Olympische Spelen’

Een van de kaarten: ’Goedendag Ethan. Flopsy en ik zijn op een vliegtuig gesprongen en gearriveerd in Australië.’ Ook andere kaartjes vertellen over de avonturen die ’Peter’ allemaal meemaakt. „Mensen nemen het echt ter harte. Het is geweldig”, aldus moeder Sam. In een andere brief wordt een bezoek aan de Olympische Spelen in Tokio vermeld.

Intussen is volgens de Britse omroep ook een ’dubbelganger’ van Peter Rabbit naar het adres in Worcestershire gestuurd, gehuld in het tenue van Engeland en met koffer en een vriendinnetje. Oma: „Hij was er zó blij en gelukkig mee. Ik heb hem in tijden niet zo gezien.”