Duistere taken Prigozjin fors beloond Goud, diamanten en olie: Wagner graait met tentakels over hele wereld fortuin bijeen

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een meevallertje voor Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, hij krijgt zijn vijf goudstaven en contanten ter waarde van ruim 100 miljoen euro terug. Het fortuin was door de autoriteiten in beslag genomen na een inval in de glazen kantoorkolos van Wagner in Sint Petersburg.