Man (59) opgepakt voor bedreigen van gezin na fataal ongeluk motoragent

Hij dreigde onder meer het transportbedrijf van het gezin in brand te steken. De verdachte van het ongeval waarbij de motoragent om het leven kwam, werkte bij dit bedrijf en is familie van het bedreigde gezin, meldt de politie. De 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant heeft op 7 juli mogelijk met opzet een motoragent aangereden op de Waalhavenweg in Rotterdam. De 47-jarige motoragent kwam hierdoor om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke aanwijzingen voor opzet; de chauffeur was in het verleden bij meerdere ernstige aanrijdingen betrokken.

Het onderzoek naar deze bedreigingen is met het oog op objectiviteit door de politie in Zeeland uitgevoerd. De man uit Etten-Leur heeft een bekennende verklaring afgelegd, zegt de politie. „Met betrekking tot het uiten van bedreigingen richting de familie.” Meer wil de politie er niet over zeggen.

De verdachte heeft een contact- en gebiedsverbod opgelegd gekregen en mag dus niet in de buurt komen van of contact opnemen met het gezin. Hij moet zich op een ander moment nog verantwoorden bij de rechter, zegt het Openbaar Ministerie in Rotterdam.