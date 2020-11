Negen jongeren in Helmond aangehouden wegens vuurwerkoverlast

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

HELMOND - In Helmond heeft de politie vrijdagavond negen jongeren aangehouden wegens vuurwerkoverlast. Ze werden allen opgepakt tijdens een grote politieactie, ingezet nadat de stad de afgelopen dagen met relatief veel overlast te maken had, schrijft de politie in een verklaring.