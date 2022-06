Onrust over verdwijning bedreigde Britse journalist in Amazone: ’Geen tijd te verliezen’

De Javari-regio zit vol met rivieren en regenwoud en ligt naast de grens met Peru. Daar was hij op pad met een expert op het gebied van inheemse stammen en natuurbehoud, Bruno Araújo Pereira.

Pereira was voorheen als ambtenaar verantwoordelijk voor het beschermen van de stammen die bijna niet in contact staan met de buitenwereld. Pereira werd lang bedreigd door houthakkers en mijnwerkers die deze gebieden willen innemen.

Maandag trokken lokale inheemse leiders aan de bel over de verdwijning van het duo; zij waren het laatst gezien tijdens een trip voor een verhaal over een netwerk van rivieren rond het stadje Atalaia do Norte. Het tweetal bereikte hun bestemming op vrijdagavond, aldus het statement.

Dringende zoekactie nodig

Het tweetal vertrok zondag vroeg in de morgen voor een korte boottocht, maar kwamen nooit op hun bestemming aan. „We hebben een dringende zoekactie nodig, met politie, het leger, brandweermannen en hulptroepen. We hebben geen tijd te verliezen”, zei Beto Marubo, een prominente inheemse leider.

De federale politie is op de hoogte van de verdwijning en de marine heeft tien man personeel naar het gebied gestuurd. Inheemse en milieuactivisten hebben onafhankelijke zoektochten georganiseerd in het gebied. Het leger had nog geen toestemming van hogeraf gekregen om mee te doen aan de zoektocht.

Steeds meer spanning

Marubo stelt er de afgelopen jaren in het gebied, dat meer dan twintig inheemse groepen herbergt, steeds meer problemen en spanning zijn ontstaan, vooral na de moord op een ambtenaar in 2019 die betrokken was bij de bescherming van het gebied en de aanwezige stammen. „Onder de regering Bolsonaro zijn deze spanningen alleen maar toegenomen nu de indringers zich gesteund voelen (door de regering red.) en agressiever worden.”

Hij stelt dat „systematisch georganiseerde bendes” van illegale mijnwerkers en jagers de bossen en rivieren in de regio ongestraft „plunderden”

Phillips werkt aan een boek over het milieu in deze gebieden en schrijft als freelancer voor verschillende buitenlandse media.