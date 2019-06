Konijntje bevrijd uit dichtgeknoopte vuilniszak

Toen de vrouwen de struiken langs de Doctor Van Hengelstraat passeerden, trok luid gepiep hun aandacht. Het gepiep was afkomstig uit een in de bosjes gedumpte vuilniszak. Ze kwamen in actie, knoopte de zak open en bevrijdden het konijntje uit zijn benarde positie.

Het beestje is opgehaald door de dierenambulance, die later via Facebook liet weten erg trots te zijn op de reddingsactie van de dames.