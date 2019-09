’Autoband oppompen moet gratis’

Veel Nederlanders, zo blijkt uit een eerder gehouden peiling door het ministerie van Infrastructuur, rijden met te slappe banden. Auto’s rijden daardoor minder zuinig en zorgen zo voor meer uitstoot.

Portemonnee

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra denkt dat hier makkelijk winst te behalen valt voor zowel het klimaat als de automobilist: „’Pomp je banden voldoende op’ klinkt sullig, maar het is goed voor de portemonnee. Het zorgt voor lager brandstofverbruik en minder slijtage.”

Het is de liberaal tijdens de zomervakantie opgevallen dat de bandenpomp in het buitenland vaak als gratis service wordt aangeboden. In Nederland, waar enkele duizenden tankstations zijn, is dat volgens Dijkstra niet het geval. „Je moet met een vergrootglas zoeken waar het gratis kan”, zegt de VVD’er. „Dat doe ik zelf ook in combinatie met een tankbeurt. Zo’n Hollander ben ik wel.”

Muntgeld

Staatssecretaris Van Veldhoven vindt het een ‘mooie suggestie’ van het Kamerlid. „Het kan op die manier makkelijker worden voor automobilisten. Dan hoef je niet meer op zoek naar een muntje van vijftig eurocent”, zegt de D66-bewindsvrouw. „Want als je die niet op zak hebt, laten mensen het zitten en denken ze: ’ik doe het later wel een keer’.”

Van Veldhoven wil met de branche in gesprek gaan om te kijken naar mogelijkheden. Ze wil daarbij ook zoeken naar andere hulpmiddelen om het voor de automobilist makkelijker te maken om de bandenspanning te controleren.

De overheid adviseert weggebruikers om iedere twee maanden de banden te inspecteren. De juiste hoeveelheid lucht in de banden zorgt dat een auto zuiniger kan rijden en dat kan met gemak zo’n honderd euro per jaar opleveren.