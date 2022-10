Britse premier Sunak belooft economische crisis aan te pakken

De premier zei dat het land „wordt geconfronteerd met een diepe economische crisis” terwijl het kampt met de nasleep van de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. „We zullen de volgende generatie, onze kinderen en kleinkinderen, niet opschepen met schulden die wij zelf niet kunnen betalen.”

Sunak erkende dat zijn voorganger Liz Truss fouten had gemaakt in haar economische beleid, wat haar het premierschap heeft gekost, maar benadrukte dat ze goede intenties had. Hij zei direct te zullen beginnen met het „corrigeren van de fouten” en dat er moeilijke beslissingen volgen. Sunak vertelde zich ook in te zetten voor onder meer het klimaat, een beter gezondheidssysteem en controle over de landsgrenzen.

Ook probeerde de premier afstand te creëren met zijn voorgangers door een regering te beloven die focust op „integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.” Truss’ voorganger Boris Johnson werd gedurende zijn termijn geplaagd door een reeks schandalen. Johnson werd beboet voor het overtreden van coronaregels. Ook Sunak kreeg zo’n boete, toen hij nog minister van Financiën was. Sunak bedankte Johnson voor zijn prestaties als premier.

Sunak sprak de pers maandag al kort toe nadat bekend werd dat hij partijgenoot Truss zou opvolgen als premier en leider van de conservatieve regeringspartij. Toen verklaarde hij al zich te zullen richten op economische stabiliteit en het verenigen van de verdeelde partij.

Politici van de oppositie, waaronder Labour, de Liberal Democrats en de Scottish National Party, roepen Sunak op om verkieziningen uit te schrijven. Zij stellen dat Sunak - de derde Conservatieve premier na de verkiezingen van 2019 - geen mandaat bij het Britse volk heeft. Tevens hopen zij in een mogelijke stembusgang vele zetels van de Tories af te snoepen.

In tegenstelling tot de vorige premierswisseling vonden de formaliteiten nu zoals gebruikelijk plaats in Buckingham Palace. In september moesten Johnson en Truss naar Balmoral Castle in Schotland, waar koningin Elizabeth op dat moment verbleef. Het 96-jarige staatshoofd kon vanwege zogenoemde mobiliteitsproblemen niet naar Londen komen. Ze overleed enkele dagen later en werd daarna direct opgevolgd door haar zoon Charles.

Tekst gaat door onder de tweet

Felicitaties voor Sunak stromen binnen

Boris Johnson heeft de nieuwe Britse premier Rishi Sunak gefeliciteerd. De oud-premier vindt dat deze „historische dag” het uitgelezen moment is voor de hele Conservatieve Partij om zich volledig achter de nieuwe leider te scharen. Ook uit het buitenland stromen de felicitaties binnen.

De Franse president Emmanuel Macron feliciteert Sunak op Twitter en hoopt op een goede samenwerking: „Samen zullen we blijven werken aan de uitdagingen van het moment, zoals de oorlog in Oekraïne en de vele gevolgen voor Europa en de wereld.” Volgens de Amerikaanse president Joe Biden is het aantreden van Sunak een „baanbrekende mijlpaal”, omdat hij de eerste Britse premier van kleur is.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen rekent op een sterke relatie met het Verenigd Koninkrijk onder Sunak, „met volledig respect voor onze afspraken”, verwijzend naar de onenigheden van de afgelopen maanden over het brexitakkoord. Ook de Ierse premier Micheal Martin riep de Britse premier op om snel met die afspraken met de Europese Unie aan de slag te gaan. Martin ziet dit als een „echte mogelijkheid” om de problemen rond de status van Noord-Ierland op te lossen.

Als het aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski ligt, is de benoeming van Sunak een kans om de banden tussen hun beide landen verder te versterken. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich tijdens de oorlog de voorbije maanden opgesteld als betrouwbare bondgenoot van Oekraïne en Zelenski ziet graag dat dat zo blijft. Rusland daarentegen ziet de premierswissel niet als een positieve ontwikkeling. Het Kremlin laat weten dat het geen hoop heeft op een betere relatie dan onder de vorige premiers. Het Kremlin had Sunaks voorganger Liz Truss vorige week nog bestempeld als „rampzalige analfabete.”