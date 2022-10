Sunak schudt hand koning Charles en krijgt opdracht

Sunak werd maandag gekozen als leider van de conservatieve regeringspartij en dus automatisch ook als nieuwe premier. Hij is met zijn 42-jarige leeftijd de jongste Britse premier in ruim tweehonderd jaar. Het is voor het eerst dat het land een hindoeïstische premier heeft. Ook is Sunak, die een Indiase achtergrond heeft, de eerste regeringsleider van kleur.

De voormalige bankier, sinds 2015 parlementariër, was eerder minister van Financiën in de regering van Boris Johnson. Hij was in juli een van de eerste bewindslieden die opstapten uit onvrede over de door schandalen geteisterde Johnson. De massale ontslaggolf die daarna op gang kwam, betekende het einde van Johnsons premierschap.

Sunak deed vervolgens zijn eerste poging om partijleider en premier te worden. Hij verloor de interne leiderschapsverkiezing van afgelopen zomer van Truss. Zij besloot donderdag af te treden na zware kritiek op haar beleid. Truss is precies zeven weken premier geweest.

In tegenstelling tot de vorige premierswisseling vonden de formaliteiten nu zoals gebruikelijk plaats in Buckingham Palace. In september moesten Johnson en Truss naar Balmoral Castle in Schotland, waar koningin Elizabeth op dat moment verbleef. Het 96-jarige staatshoofd kon vanwege zogenoemde mobiliteitsproblemen niet naar Londen komen. Ze overleed enkele dagen later en werd daarna direct opgevolgd door haar zoon Charles.