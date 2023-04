Nieuwe demonstraties in Frankrijk: Macron ’kan niet doof blijven’

In onder meer Lyon liep het uit de hand, meldt Le Monde. Macron reageerde maandagavond laat in een tweet op de jongste demonstraties: „Niemand, vooral ik niet, kan hier doof voor blijven.”

Tijdens de televisietoespraak van Macron stonden boze Fransen in verschillende steden al op pannen te slaan. Later op de avond waren volgens de autoriteiten in Parijs zo’n 2000 demonstranten op de been. Er werd „Macron, treed af” geroepen.

In Caen ging het om 900 demonstranten, In Rennes kwamen zo’n 700 mensen protesteren, in Lyon ging het volgens de autoriteiten om een groep van tussen de 400 en 600 mensen en in Nantes werd door zo’n 850 mensen gedemonstreerd.

Op beelden op sociale media was te zien hoe in onder meer Parijs voorwerpen op straat werden gegooid en de politie ingreep. In Lyon werd brand gesticht bij een politiebureau en de deur van het gemeentehuis van het 1e arrondissement geforceerd, waarna demonstranten dat gebouw binnentraden. De burgemeester van Lyon, Grégory Doucet, veroordeelde de aanvallen in sterke bewoordingen.

Macron, die eerder in zijn tv-toespraak al had gezegd dat hij de woede van het volk snapt, beloofde maandagavond via Twitter opnieuw „het land weer op te bouwen” en „niet toe te geven aan de verdeeldheid.”

Op zijn toespraak was eerder felle kritiek. Vakbondsleider Sophie Binet zei dat die „door ChatGPT geschreven had kunnen zijn.” Belangrijke oppositieleiders vonden dat Macron „buiten de realiteit” staat.