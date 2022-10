Waarom vechtsporter Badr Hari een bekende Nederlander blijft

Binnenland

Man gewond bij steekpartij tijdens Feyenoord - Twente in De Kuip

Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in De Kuip. Tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente stapte de man op agenten af omdat hij verwondingen had. De verdachte is op de vlucht geslagen en de politie zoekt naar getuigen.