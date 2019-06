Hittegolf op komst: woensdag 38 graden, vrijdag nog heter

Met de aankomende warmte is een duik in het zwembad misschien nog het beste idee... Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het is nog maar net zomer en de eerste hittegolf is in aantocht. Dat begint zondag al, als het op enkele plaatsen 30 graden kan worden, maar de eerste dagen van de komende week wordt het nog warmer.